79° GP Liberazione | confermata la Coppa Italia delle Regioni Women gara in diretta Rai Due giorni di ciclismo alle Terme di Caracalla

Da sport.periodicodaily.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa Italia delle Regioni Women si conferma vincitrice del 79° GP Liberazione, una gara che si svolgerà in diretta sulla Rai. La decisione deriva dalla partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia e dalla forte attenzione degli organizzatori per valorizzare il ciclismo femminile. Le due giornate di competizione si terranno alle Terme di Caracalla, dove atlete e pubblico potranno vivere un’esperienza unica tra sport e storia. La manifestazione si avvicina, con l’obiettivo di offrire emozioni intense.

79176 gp liberazione confermata la coppa italia delle regioni women gara in diretta rai due giorni di ciclismo alle terme di caracalla
© Sport.periodicodaily.com - 79° GP Liberazione: confermata la Coppa Italia delle Regioni Women, gara in diretta Rai. Due giorni di ciclismo alle Terme di Caracalla

Roma si prepara a vivere due giorni di ciclismo nel cuore della città, tra storia e futuro. Mancano circa due mesi ai Lazio Bike Days, la manifestazione che “contiene” la 79ª edizione del Gran Premio della Liberazione, in programma venerdì 24 e sabato 25 aprile 2026 nello scenario iconico delle Terme di Caracalla. Un evento firmato Terenzi Sport Eventi che unisce competizioni internazionali, gare giovanili e iniziative sociali, con un’attenzione speciale al movimento femminile: è infatti confermata la tappa della Coppa Italia delle Regioni Women, con copertura televisiva Rai. Venerdì 24 aprile: spazio ai giovani con Juniores, Allievi ed Esordienti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Ciclismo, Coppa Italia delle Regioni: presentata la terza edizioneQuesta mattina a Roma è stata annunciata la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026.

Ciclismo, Abodi: “Sicurezza al centro dei percorsi della Coppa Italia delle Regioni 2026”La sicurezza diventa il punto focale della prossima edizione della Coppa Italia delle Regioni del 2026.