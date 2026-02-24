79° GP Liberazione | confermata la Coppa Italia delle Regioni Women gara in diretta Rai Due giorni di ciclismo alle Terme di Caracalla

Roma si prepara a vivere due giorni di ciclismo nel cuore della città, tra storia e futuro. Mancano circa due mesi ai Lazio Bike Days, la manifestazione che “contiene” la 79ª edizione del Gran Premio della Liberazione, in programma venerdì 24 e sabato 25 aprile 2026 nello scenario iconico delle Terme di Caracalla. Un evento firmato Terenzi Sport Eventi che unisce competizioni internazionali, gare giovanili e iniziative sociali, con un’attenzione speciale al movimento femminile: è infatti confermata la tappa della Coppa Italia delle Regioni Women, con copertura televisiva Rai. Venerdì 24 aprile: spazio ai giovani con Juniores, Allievi ed Esordienti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com Ciclismo, Coppa Italia delle Regioni: presentata la terza edizioneQuesta mattina a Roma è stata annunciata la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026. Ciclismo, Abodi: “Sicurezza al centro dei percorsi della Coppa Italia delle Regioni 2026”La sicurezza diventa il punto focale della prossima edizione della Coppa Italia delle Regioni del 2026.