Mio figlio era sul Titan voleva vedere il Titanic ma non è mai riemerso | il ricordo di Christine Dawood

Una donna ha raccontato di aver appreso la notizia della scomparsa del figlio e degli altri passeggeri coinvolti nel naufragio di un sottomarino. Ha detto che suo figlio era a bordo di un veicolo sottomarino, desideroso di vedere il Titanic, ma non è mai riemerso. Ha inoltre riferito di aver ricevuto notizie sulla distruzione dei resti del sottomarino e di aver pensato, in quel momento, di essere grata se fosse stato così.

"Sono tornati a casa in poltiglia. Quando ho saputo che non si erano resi conto il mio primo pensiero è stato: grazie a Dio». Christine Dawood racconta come ha perso il marito e il figlio a bordo del Titan per vedere il relitto del Titanic.🔗 Leggi su Fanpage.it

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