Andrea Roncato si confessa a La Volta Buona | Il mio grande rimpianto è quel figlio mai avuto
Andrea Roncato ha condiviso a La Volta Buona di aver sempre sofferto per non aver avuto figli, un desiderio che non si è mai realizzato. Durante l’intervista con Caterina Balivo, ha spiegato come questa mancanza abbia segnato la sua vita, anche dopo aver trovato l’amore con Nicole Moscariello. L’attore ha raccontato del suo ruolo di nonno “adottivo” e di come il legame con la moglie abbia dato nuova forza alla sua quotidianità. Roncato si è aperto anche sulle sue speranze mai realizzate di diventare padre.
L'attore, ospite di Caterina Balivo, si mette a nudo raccontando il dolore per la paternità mancata e il legame profondo con la moglie Nicole Moscariello, che lo ha reso nonno "acquisito".🔗 Leggi su Fanpage.it
