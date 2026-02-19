Andrea Roncato si confessa a La Volta Buona | Il mio grande rimpianto è quel figlio mai avuto

L'attore, ospite di Caterina Balivo, si mette a nudo raccontando il dolore per la paternità mancata e il legame profondo con la moglie Nicole Moscariello, che lo ha reso nonno "acquisito".🔗 Leggi su Fanpage.it

Esnaider: “Mio figlio è morto il giorno di Natale, la vita è stata dura solo una volta ma non la perdonerò mai”Juan Eduardo Esnaider condivide il dolore profondo per la perdita del figlio Fernando, scomparso a soli 17 anni il giorno di Natale.

Nicole Moscariello, chi è la moglie di Andrea Roncato/ Retroscena primo incontro: Baciati subitoNicole Moscariello, chi è la moglie di Andrea Roncato, retroscena primo incontro: Baciati subito ma non è stato un colpo di fulmine ... ilsussidiario.net

Andrea Roncato: Mia moglie Nicole mi ha cambiato la vita/ Le mie ex? Non dimentico il primo amoreAndrea Roncato si è raccontato oggi a La Volta Buona ponendo l’accento sul tema dell’amore: Ecco chi c’è nel mio cuore…. Una comicità sempre diversa tra gli innumerevoli ruoli vissuti sul set, ... ilsussidiario.net

All'interno della Fiera del Disco, Andrea Roncato è stato ospite di Figurine Forever. L'occasione era la presentazione della sua figurina solidale Forever Sticker #24, che fa seguito alla Forever Card #30 uscita nel 2024 ed andata praticamente esaurita. Iniziativ facebook