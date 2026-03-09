Ferrero | Mio figlio voleva vedere Valencia-Real ho dovuto dirgli no | non sarei stato accolto bene
Juan Carlos Ferrero ha spiegato che non può partecipare agli eventi del Valencia perché teme un’accoglienza negativa dai tifosi. Ha raccontato di aver dovuto rifiutare l’invito del figlio a vedere la partita tra Valencia e Real Madrid, sottolineando che non sarebbe stato benvenuto nel settore. La sua scelta deriva dalla percezione di un possibile malinteso con i supporter del club.
Juan Carlos Ferrero ha spiegato perché i tifosi del Valencia non lo vedono di buon occhio. Una situazione che lo ha spinto a dire di no a suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
