Ferrero | Mio figlio voleva vedere Valencia-Real ho dovuto dirgli no | non sarei stato accolto bene

Juan Carlos Ferrero ha spiegato che non può partecipare agli eventi del Valencia perché teme un’accoglienza negativa dai tifosi. Ha raccontato di aver dovuto rifiutare l’invito del figlio a vedere la partita tra Valencia e Real Madrid, sottolineando che non sarebbe stato benvenuto nel settore. La sua scelta deriva dalla percezione di un possibile malinteso con i supporter del club.