Durante il controllo stradale spuntano 8 grammi di cocaina | denunciati tre uomini

È di quattro denunce il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Meldola, con l’impiego dei militari di Forlimpopoli e Bertinoro, finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Tre uomini, due dei quali stranieri, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati durante un controllo stradale in possesso di 8 grammi di cocaina. Uno dei tre è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di ulteriori 2 grammi di cocaina per uso personale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Durante un normale controllo stradale a Cercola, i carabinieri hanno arrestato uno zio e un nipote trovati in possesso di sette dosi di cocaina.

Durante un'operazione dei Carabinieri a Cesenatico, sette persone sono state denunciate.

