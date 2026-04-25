Minore con 150 grammi di cocaina in tasca | scoperto e arrestato in un autonoleggio a Catania

Durante un controllo presso un autonoleggio a Catania, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un minorenne trovato in possesso di 150 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”. Il ragazzo è stato portato in camera di sicurezza in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato ha arrestato un minorenne trovato in possesso di droga. I l giovane aveva in tasca 150 grammi di cocaina che è stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”. L’intervento dei poliziotti è avvenuto nel corso di una serie di controlli amministrativi effettuati negli esercizi pubblici di autonoleggio di veicoli senza conducenti, finalizzati a verificare il rispetto delle norme previste dalla disciplina vigente e per accertare il possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Il giovane è stato fermato nelle fasi immediatamente successive ad un accertamento in un autonoleggio nella zona di corso Martiri della Libertà.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Minore con 150 grammi di cocaina in tasca: scoperto e arrestato in un autonoleggio a Catania Notizie correlate Minorenne in giro con 150 grammi di cocaina, arrestato dalla stradale durante un controllo di routineLa polizia ha arrestato un minorenne trovato in possesso di 150 grammi di cocaina che è stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia... Ticino: scoperto traffico di cocaina al confine, arrestato italiano con 100 grammi di droga. Indagini in corso.Un uomo di 36 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalle autorità svizzere al valico di Brusata, tra Novazzano e Bizzarrone, nel Canton...