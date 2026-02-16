Ticino | scoperto traffico di cocaina al confine arrestato italiano con 100 grammi di droga Indagini in corso

Un uomo di 36 anni italiano è stato fermato al confine di Brusata, nel Ticino, con 100 grammi di cocaina nascosti nell'auto. La polizia svizzera ha scoperto il traffico di droga durante un controllo di routine e ha arrestato il sospettato. Le indagini sulla rete di traffico sono ancora in corso.

Cocaina al Confine: Arresto Shock in Ticino, un 36enne Italiano nel Mirino della Giustizia Svizzera. Un uomo di 36 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalle autorità svizzere al valico di Brusata, tra Novazzano e Bizzarrone, nel Canton Ticino, con circa cento grammi di cocaina nascosti nel suo veicolo. L’operazione, condotta giovedì 12 febbraio, si inserisce in un’intensificazione dei controlli e delle indagini nel Luganese, una zona strategica per il traffico di stupefacenti tra l’Italia e il resto d’Europa. La procura ticinese, coordinata da Veronica Lipari, ha aperto un’inchiesta e l’uomo è in custodia cautelare.🔗 Leggi su Ameve.eu

