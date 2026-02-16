Ticino | scoperto traffico di cocaina al confine arrestato italiano con 100 grammi di droga Indagini in corso
Un uomo di 36 anni italiano è stato fermato al confine di Brusata, nel Ticino, con 100 grammi di cocaina nascosti nell'auto. La polizia svizzera ha scoperto il traffico di droga durante un controllo di routine e ha arrestato il sospettato. Le indagini sulla rete di traffico sono ancora in corso.
Cocaina al Confine: Arresto Shock in Ticino, un 36enne Italiano nel Mirino della Giustizia Svizzera. Un uomo di 36 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalle autorità svizzere al valico di Brusata, tra Novazzano e Bizzarrone, nel Canton Ticino, con circa cento grammi di cocaina nascosti nel suo veicolo. L’operazione, condotta giovedì 12 febbraio, si inserisce in un’intensificazione dei controlli e delle indagini nel Luganese, una zona strategica per il traffico di stupefacenti tra l’Italia e il resto d’Europa. La procura ticinese, coordinata da Veronica Lipari, ha aperto un’inchiesta e l’uomo è in custodia cautelare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Cocaina in dogana: arrestato un italiano con 100 grammi in auto mentre usciva dalla Svizzera
Un controllo alla frontiera svizzera ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni, residente in Italia, con 100 grammi di cocaina nel veicolo.
Traffico di droga e riciclaggio: italiano arrestato in Svizzera (e c’entra un tentato omicidio)Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale del Ticino fanno sapere che nei giorni scorsi, nell’ambito di una serie di accertamenti per reati in urto alla Legge federale sugli stupefacenti, è stato a ... comozero.it
