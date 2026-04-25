Milly Carlucci vorrebbe Cruciani a Ballando | Ci annusiamo E dice la sua su Barbara D’Urso

Milly Carlucci ha parlato recentemente di un possibile coinvolgimento di Cruciani a Ballando con le stelle, affermando che tra loro c’è una certa confidenza. Nel corso di un'intervista ha anche commentato la situazione di Barbara D’Urso, senza entrare troppo nei dettagli. Mentre si avvicina la conclusione della stagione televisiva con il finale di Canzonissima, la conduttrice ha condiviso alcune riflessioni sulla programmazione futura e sulle dinamiche del settore.

Tra un finale da portare a casa (quello di Canzonissima ) e uno sguardo già proiettato alla prossima stagione televisiva, Milly Carlucci non perde l’occasione di dire la sua su una vicenda decisamente controversa che riguarda Barbara D’Urso. E spara un nome divisivo per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: Giuseppe Cruciani. La conduttrice, impegnata con i suoi programmi, si lascia andare a dichiarazioni che toccano due nomi molto diversi ma ugualmente centrali nel racconto della tv italiana. Ma cosa ha detto di preciso? Cruciani a Ballando con le stelle? Il desiderio di Milly Carlucci. Il casting di Ballando con le stelle è già iniziato, almeno dietro le quinte.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Milly Carlucci vorrebbe Cruciani a Ballando: “Ci annusiamo”. E dice la sua su Barbara D’Urso Notizie correlate Milly Carlucci: “Barbara D’Urso? Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Con Cruciani ci ‘annusiamo’ da anni ma poi non concretizziamo”C’è chi la chiama “sergente di ferro” ma lei, Milly Carlucci semplicemente si diverte in televisione, ci passa la sua vita. Milly Carlucci difende Barbara D’Urso: “Spiace vedere un talento buttato via non per sua colpa”Milly Carlucci, parlando dell'opportunità data a Barbara D'Urso di partecipare a Ballando con le stelle, ha dichiarato che la vita di ogni artista... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chi è la fidanzata di Giuseppe Cruciani, prossimo (forse) giudice a Ballando (con la ex Selvaggia); Ballando con le stelle, Milly scompiglia tutto: vuole Barbara D’Urso e Giuseppe Cruciani in giuria; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci pronta a rinnovare la giuria: il nome inaspettato; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Giuseppe Cruciani: clamorosa rivoluzione in giuria. Milly Carlucci vorrebbe Cruciani a Ballando: Ci annusiamo. E dice la sua su Barbara D’UrsoMilly Carlucci parla di Giuseppe Cruciani come possibile concorrente di Ballando con le stelle e commenta la situazione di Barbara D’Urso: cosa ha detto ... dilei.it Milly Carlucci: Barbara D’Urso? Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Con Cruciani ci ‘annusiamo’ da anni ma poi non concretizziamoLa conduttrice di Ballando con le Stelle commenta il caso D'Urso e rivela i tentativi di dialogo con Cruciani per il programma ... ilfattoquotidiano.it Milly Carlucci ha precisato di non volere entrare nel merito della vicenda legale Mediaset – D'Urso perché ritiene che in faccende tanto delicate sia meglio "non fare pettegolezzi". Quando è stato evidenziato come sia stata la prima a tendere una mano alla co - facebook.com facebook Lei è stata la prima a tendere la mano a Barbara D'Urso. Milly Carlucci: «Mi spiace quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro x.com