BOOM! MILLY CARLUCCI | BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE

In un’intervista rilasciata in prossimità della finale di Canzonissima, Milly Carlucci ha commentato la carriera di Barbara D’Urso, definendola un talento sprecato senza sue responsabilità. Durante l’intervento, la conduttrice ha anche menzionato le novità in arrivo per Ballando con le Stelle e ha parlato dei prossimi impegni, tra cui un evento lirico previsto per il 5 giugno all’Arena di Verona.

Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima. Nell’occasione parla di Barbara d’Urso, delle novità di Ballando con le Stelle e di altri impegni Il 5 giugno l’evento lirico all’Arena di Verona. Sabato 25 aprile la finale di Canzonissima con l’elezione della canzonissima vincitrice. Rai1 è contenta del riscontro e ha confermato il varietà nel 2027. Tutto bene ma qualcosa si può sempre migliorare e lo anticipa direttamente la Carlucci a La Stampa. «Le clip sulla vita personale dei concorrenti erano carine ma, per ragioni di tempo, ancora un po’ superficiali. Nelle prossime edizioni saranno più approfondite: serve dedicare più spazio e ascolto ai concorrenti, instaurare un rapporto di fiducia con loro».🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! MILLY CARLUCCI: “BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE” Notizie correlate MILLY CARLUCCI: “D’URSO TALENTO BUTTATO SENZA COLPE. CRUCIANI IN GIURIA? VEDREMO”Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima, lo show che tornerà il prossimo anno con alcune novità, ma nel mentre pensa a... Carlucci: “D’Urso talento buttato, Cruciani in giuria? Si valuta”Nel giorno della finale di Canzonissima, Milly Carlucci si è raccontata tra presente e futuro della televisione italiana, tra progetti già confermati... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Elettra Lamborghini è il nuovo talismano di Milly Carlucci: Dopo il boom di Canzonissima la cantante è prenotata per Ballando; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: cos’è successo dopo l’addio.