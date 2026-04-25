Sabato 25 aprile alle 21:30, su Rai 1, si conclude Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci. La serata include anche la trasmissione di un film dedicato a Berlinguer e il ritorno di Amici 25 nel palinsesto serale. La finale di Canzonissima rappresenta l’ultimo episodio della stagione in onda, con la conduttrice che annuncia la chiusura del programma.

? Cosa sapere Milly Carlucci conclude Canzonissima su Rai 1 sabato 25 aprile alle 21:30.. Il palinsaggio serale offre film su Berlinguer e il ritorno di Amici 25.. Milly Carlucci chiude stasera, sabato 25 aprile 2026, il nuovo capitolo di Canzonissima su Rai 1 alle 21:30, segnando un momento di passaggio per il leggendario format televisivo. Il palinsaggio serale offre una varietà di percorsi che spaziano dalla memoria storica alla sfida culinaria, passando per i nuovi talenti della musica. Mentre la prima serata Rai 1 si concentra sulla celebrazione musicale con la conduzione della Carlucci, le altre reti propongono contenuti diversificati: dal dramma biografico su Berlinguer su Rai 3, all’azione di Kung Fu Panda su Italia 1, fino al ritorno del serale di Amici 25 su Canale 5 con Maria De Filippi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milly Carlucci chiude Canzonissima: la sfida tv tra musica e storia

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