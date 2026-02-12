Canzonissima Ritorna nel 2026 | Milly Carlucci Sfida Amici con la Nostalgia della Musica Italiana

La Rai riporta in tv Canzonissima nel 2026, sfidando “Amici” di Maria De Filippi. Milly Carlucci torna a condurre un grande show musicale, puntando sulla nostalgia degli anni Sessanta. La trasmissione andrà in onda su Rai1 dal 21 marzo, promettendo di rivivere i fasti di un programma che ha segnato un’epoca.

Canzonissima Ritorna in Prima Serata: Milly Carlucci Sfida Maria De Filippi nel 2026. La Rai scommette sulla nostalgia e riporta in vita “Canzonissima”, l’iconico programma musicale degli anni Sessanta, che tornerà su Rai1 a partire dal 21 marzo 2026 con la conduzione di Milly Carlucci. L’obiettivo è riaccendere l’interesse del pubblico per un format che ha segnato la storia della televisione italiana, lanciando numerosi artisti e canzoni diventate dei classici, in diretta competizione con il talent show “Amici” di Maria De Filippi. Un Ritorno alle Origini: La Storia di un Programma Iconico. “Canzonissima” debuttò nel 1956 e si concluse nel 1975, diventando un appuntamento fisso nelle case degli italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Milly Carlucci torna in tv e mette in difficoltà il Serale di Amici con il ritorno di Canzonissima.

La Rai torna a scommettere su Canzonissima, il celebre show che ha fatto la storia della televisione italiana.

