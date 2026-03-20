MILLY CARLUCCI A BUBINO | CANZONISSIMA TRA ANIMA MODERNA E STORIA GLORIOSA

Milly Carlucci ha commentato su BubinoBlog la ripresa di “Canzonissima”, sottolineando che lo spettacolo unisce elementi di musica moderna e passato glorioso. La conduttrice ha annunciato che l’appuntamento andrà in onda su Rai1 a partire da sabato 21 marzo alle 21:25. Nel suo intervento ha descritto il nuovo format come un mix tra tradizione e innovazione, senza approfondire aspetti motivazionali o di stile.

Milly Carlucci, in un video intervento per BubinoBlog, spiega lo spirito e l’anima della nuova “Canzonissima”, un appuntamento da non perdere a partire da sabato 21 marzo alle 21:25 su Rai1. Amici di Bubino, ci siamo! Di nuovo insieme per sostenere una nuova creatura, Canzonissima, un’anima modernissima ma anche un ricordo di una storia gloriosa, forse la più gloriosa della televisione italiana, quella che ci ha regalato dei pezzi di televisione davvero memorabili. Quest’anno, nel cominciare la nuova Canzonissima, noi mettiamo dentro tante emozioni, tante storie raccontate dai nostri cantanti, canzoni meravigliose, e poi la grande novità, rispetto alla vecchia Canzonissima, è che qui non c’è gara di cantanti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MILLY CARLUCCI A BUBINO: “CANZONISSIMA TRA ANIMA MODERNA E STORIA GLORIOSA” Articoli correlati CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SI INVENTA 6 SUPER SFIDE TRA I BIG DI SANREMOMilly Carlucci riscrive Canzonissima, uno dei titoli sacri dell’intrattenimento della tv italiana, per una delle sfide professionali più ardue della... Una raccolta di contenuti su MILLY CARLUCCI Discussioni sull' argomento MILLY CARLUCCI: IL TRASLOCO DI BALLANDO È UN TRAUMA MA ORA C'È CANZONISSIMA; CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SVELA LA SCALETTA DELLO SHOW MUSICALE DI RAI1; SPLENDIDA CORNICE: GEPPI CUCCIARI CELEBRA MILLY CARLUCCI E CANZONISSIMA; CANZONISSIMA: ECCO I MAGNIFICI SETTE, OVVERO I GIUDICI DI MILLY CARLUCCI. Canzonissima, Milly Carlucci e le maledette primavere alla ricerca di un sabato sera di successoCanzonissima torna su Rai 1 con Milly Carlucci: star, nostalgia e la sfida al sabato sera che non è solo contro Amici ... movieplayer.it Libero Magazine. . Pierluigi Pardo dal calcio a Canzonissima, sarà uno dei giudizi del programma di Milly Carlucci: "La musica è sempre stata una delle mie passioni" intervista di Valentina Di Nino #canzonissima #PierluigiPardo - facebook.com facebook Gli opinionisti di #Canzonissima sono poco polemici Milly Carlucci: “Non cerchiamo polemiche, nemmeno preventive. Non è il periodo adatto per avere una giuria polemica” Simona Izzo, probabilmente non sapendo di avere il microfono aperto: “Ogni riferim x.com