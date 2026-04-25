Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima il prossimo anno | Rai è soddisfatta dei risultati

Da fanpage.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milly Carlucci ha comunicato che Canzonissima tornerà in onda il prossimo anno con una nuova edizione. La decisione è stata presa dai dirigenti della Rai, che hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla trasmissione. La conduttrice ha reso noto il progetto senza specificare dettagli aggiuntivi sul formato o sulla programmazione. La ripresa dello storico show è stata annunciata durante un intervento pubblico.

Milly Carlucci ha annunciato che Canzonissima tornerà con una nuova edizione il prossimo anno. Una decisione voluta dai vertici Rai: "Hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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