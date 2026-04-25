Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima il prossimo anno | Rai è soddisfatta dei risultati

Milly Carlucci ha comunicato che Canzonissima tornerà in onda il prossimo anno con una nuova edizione. La decisione è stata presa dai dirigenti della Rai, che hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla trasmissione. La conduttrice ha reso noto il progetto senza specificare dettagli aggiuntivi sul formato o sulla programmazione. La ripresa dello storico show è stata annunciata durante un intervento pubblico.

Milly Carlucci ha annunciato che Canzonissima tornerà con una nuova edizione il prossimo anno. Una decisione voluta dai vertici Rai: "Hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Milly Carlucci fa rivivere ‘Canzonissima’: il ritorno su Rai 1 dopo più di mezzo secoloRoma, 16 febbraio 2025 – Sarà Milly Carlucci a riportare in vita Canzonissima, uno degli show che hanno fatto la storia della televisione italiana. Cocciante a Canzonissima diventa un caso: “Non sarò concorrente”. Milly Carlucci fa chiarezzaIl nuovo show del sabato sera di Rai1 fa discutere per le parole di Cocciante, che specifica quale ruolo avrà, facendo sorgere dubbi sull'accordo con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milly Carlucci nonna, in arrivo una nipotina. La conduttrice conferma: La notizia più importante, la tenevamo per noi; Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica è in attesa del primo figlio dal marito principe; Ballando con le Stelle: Milly Carlucci pronta alla rivoluzione nel 2026; Gran finale di Canzonissima, tra gli ospiti Sal Da Vinci. Sul palco anche Senhit. Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima il prossimo anno: Rai è soddisfatta dei risultatiMilly Carlucci ha annunciato che Canzonissima tornerà con una nuova edizione il prossimo anno. Una decisione voluta dai vertici Rai: Hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti. fanpage.it Canzonissima: Elettra Lamborghini non c'è, il messaggio di Milly Carucci: Forza, ti aspettiamo!. Poi la sorpresa Alex Del PieroRicevuto, tolgo i grassetti e pulisco la punteggiatura e gli accenti. Ecco il testo corretto per la tua pubblicazione: Inizia subito con un colpo di scena la quarta puntata di Canzonissima 2026, in on ... today.it In apertura della finalissima di #Canzonissima, Milly Carlucci annuncia che la trasmissione è stata premiata dal pubblico e avrà una nuova stagione, in onda il prossimo anno x.com Milly Carlucci ha precisato di non volere entrare nel merito della vicenda legale Mediaset – D'Urso perché ritiene che in faccende tanto delicate sia meglio "non fare pettegolezzi". Quando è stato evidenziato come sia stata la prima a tendere una mano alla co - facebook.com facebook