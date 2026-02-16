Milly Carlucci fa rivivere ‘Canzonissima’ | il ritorno su Rai 1 dopo più di mezzo secolo

Milly Carlucci riporta in televisione ‘Canzonissima’ dopo più di 50 anni, perché ha deciso di rilanciare uno degli spettacoli più amati della Rai. La conduttrice ha scelto di riproporre il programma storico per coinvolgere nuove generazioni e celebrare la musica italiana. La prima puntata andrà in onda su Rai 1 questa sera, con un cast che include artisti famosi e giovani promesse.

Roma, 16 febbraio 2025 – Sarà Milly Carlucci a riportare in vita Canzonissima, uno degli show che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un titolo che pesa. Un'eredità che profuma di varietà, orchestra dal vivo e sfide canore capaci di fermare il Paese. Ed è bastato un post della conduttrice con uno spezzone del 'promo' per accendere la curiosità, anche perché non è un programma qualsiasi, ma per anni è stato "il programma tv" per eccellenza. 'Canzonissima' prossimamente su Rai Uno. La nuova edizione promette di unire tradizione e contemporaneità. Gara musicale, ospiti, racconto popolare.