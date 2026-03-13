Cocciante a Canzonissima diventa un caso | Non sarò concorrente Milly Carlucci fa chiarezza

Durante la trasmissione Canzonissima, Cocciante ha dichiarato di non voler partecipare come concorrente, suscitando discussioni sul suo ruolo nello show. Milly Carlucci è intervenuta successivamente per fare chiarezza sulla situazione, mentre il nuovo programma del sabato sera di Rai1 continua a essere al centro dell’attenzione. La questione ha generato un certo interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il nuovo show del sabato sera di Rai1 fa discutere per le parole di Cocciante, che specifica quale ruolo avrà, facendo sorgere dubbi sull'accordo con Carlucci, che poco dopo interviene. Ma l'equivoco nasce dalla differenza tra lo storico Canzonissima e la nuova versione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cocciante smentisce Canzonissima: ‘Non sarò concorrente’, giallo sull’annuncio di Milly CarlucciLa precisazione del cantante: “Sarò solo ospite” Riccardo Cocciante non sarà in gara a Canzonissima. Leggi anche: Elettra Lamborghini show a San Marino Song Contest, lo spoiler sul futuro: “Farò Canzonissima con Milly Carlucci” Una selezione di notizie su Milly Carlucci Temi più discussi: Canzonissima 2026, la verità sulla partecipazione di Riccardo Cocciante; Canzonissima, tutto pronto per lo show musicale di Milly Carlucci. Ecco chi sarà il primo commentatore in studio. Anteprima; Amici 25, slitta l'inizio del serale: Maria De Filippi cambia programma per 'affondare' Milly Carlucci; Canzonissima torna su Rai 1 dopo 51 anni: cast, meccanismo e tutto sul nuovo show di Milly Carlucci. Cocciante a Canzonissima diventa un caso: Non sarò concorrente. Milly Carlucci fa chiarezzaIl nuovo show del sabato sera di Rai1 fa discutere per le parole di Cocciante, che specifica quale ruolo avrà, facendo sorgere dubbi sull'accordo con ... fanpage.it Milly Carlucci, prima polemica su Canzonissima: il caso Riccardo Cocciante, la verità sulla partecipazioneCanzonissima torna su Rai1 con Milly Carlucci, ma scoppia il caso sulla partecipazione di Riccardo Cocciante: ecco la risposta. donnaglamour.it #NancyBrilli parla di #Canzonissima e del ruolo da opinionista di #SelvaggiaLucarelli al #GFVip L'attrice Intervistata da #Fanpage, tra le altre cose, ha detto la sua su Canzonissima il nuovo programma di Milly Carlucci: "Mi auguro che facciano una reinterpret - facebook.com facebook Milly Carlucci (@milly_carlucci) x.com