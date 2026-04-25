Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo

Nella giornata di oggi si è svolta al seminario di Bergamo la tradizionale Festa di Clackson, che ha visto la partecipazione di circa mille chierichetti. Durante l’evento, il vescovo ha rivolto un messaggio ai giovani, ringraziandoli per il loro servizio all’altare. La celebrazione ha coinvolto numerosi partecipanti, creando un clima di festa e comunione tra i presenti.

IN SEMINARIO. Torna la tradizionale Festa di Clackson: il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ai giovani: «Grazie per il vostro servizio all’altare». Al Seminario Vescovile di Bergamo si è svolto il raduno dei chierichetti della Diocesi di Bergamo. Un migliaio di ragazzini e ragazzine, provenienti da tutte le parrocchie, ha partecipato sabato 25 aprile alla cinquantunesima Festa degli amici di Clackson, ormai tradizionale e festosissimo ritrovo per i più giovani che servono all’altare. Nel giorno di San Marco, il Vescovo Francesco Beschi, nella Messa che ha presieduto alla Chiesa Ipogea in tarda mattinata, li ha salutati così: «Grazie per la vostra risposta.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo Notizie correlate Tanti auguri Elisabetta Gregoraci! 46 anni al top con una festa da mille e una notteLa conduttrice Elisabetta Gregoraci festeggia a Montecarlo circondata dall’amore Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline, oggi, domenica 8... Anno del Cavallo, l’8 febbraio al Parco Olmi di Bergamo la festa del Capodanno CineseDomenica 8 febbraio dalle 14 alle 18 l’Associazione Culturale cinese di Bergamo organizza la festa del Capodanno Cinese presso il Parco Olmi nel...