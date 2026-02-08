Tanti auguri Elisabetta Gregoraci! 46 anni al top con una festa da mille e una notte

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline e lo ha fatto con stile. A Montecarlo, la conduttrice ha organizzato una festa da mille e una notte, circondata dall’affetto di amici e familiari. Tra luci, musica e tanta allegria, ha celebrato il suo compleanno in modo speciale, dimostrando di essere al massimo della forma.

La conduttrice Elisabetta Gregoraci festeggia a Montecarlo circondata dall'amore Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline, oggi, domenica 8 febbraio 2026. Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline, oggi, domenica 8 febbraio 2026 confermandosi una delle icone di bellezza più amate della televisione italiana. Per celebrare questo traguardo importante la showgirl calabrese ha scelto l'esclusiva cornice del ristorante Cipriani a Montecarlo. Un evento scintillante dove il lusso ha incontrato il calore degli affetti più cari. Al centro della scena come sempre la splendida conduttrice nata sotto il segno dell'Acquario che ha dimostrato ancora una volta come l'armonia familiare sia il suo segreto più grande.

