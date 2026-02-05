Anno del Cavallo l’8 febbraio al Parco Olmi di Bergamo la festa del Capodanno Cinese

Oggi al Parco Olmi di Bergamo si tiene la festa per celebrare l’Anno del Cavallo 2026. Tante persone si sono radunate per partecipare alle attività culturali e trascorrere un pomeriggio di allegria. L’evento vuole promuovere l’integrazione e far conoscere le tradizioni cinesi ai residenti della città.

Un pomeriggio di festa, per salutare l'Anno del Cavallo 2026 ed offrire attività culturali destinate a far crescere dialogo ed integrazione. Domenica 8 febbraio dalle 14 alle 18 l'Associazione Culturale cinese di Bergamo organizza la festa del Capodanno Cinese presso il Parco Olmi nel quartiere della Malpensata a Bergamo. Un appuntamento consolidato da diversi anni che gode del patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo e della collaborazione di Croce Rossa Italiana Bergamo, Cooperativa Don Giuseppe Ferrari, Scuola Imiberg e Scuola di Cinese. "Per il calendario cinese il 2026 sarà l'anno del Cavallo – spiegano gli organizzatori – simbolo di vitalità, velocità, successo e buona fortuna.

