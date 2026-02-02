Sanità umbra al collasso tra promesse disattese e sicurezza ignorata | i lavoratori non reggono più

Dopo un anno di governo, la presidente della Regione Stefania Proietti non ha mantenuto gli impegni presi con cittadini e lavoratori. La sanità umbra sta vivendo un momento difficile, con ospedali sotto stress e personale sempre più sfiduciato. I lavoratori riferiscono di turni massacranti e di una sicurezza che viene spesso ignorata. La situazione è diventata insostenibile e le promesse fatte finora restano lettera morta.

Dopo un anno di governo, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti non ha mantenuto gli impegni presi con cittadini e lavoratori. La sanità regionale è in affanno, il personale è allo stremo e la sicurezza nei luoghi di lavoro è diventata un optional. Le 711 assunzioni promesse entro il 2025 sono rimaste sulla carta. I dati ufficiali dell’assemblea legislativa parlano chiaro: solo 284 unità reclutate, appena il 40% dell’obiettivo. La presidente aveva ammesso l’impossibilità di rispettare una programmazione certa, citando problemi strutturali: stipendi non competitivi, turnover elevato e difficoltà nel coprire le aree interne.🔗 Leggi su Ternitoday.it

