A Bondeno il dibattito sulla presenza di stranieri e sulla gestione del territorio si accende ancora. Corradi, un esponente locale, denuncia che l’aumento della popolazione straniera non ha portato le migliorie promesse. La discussione si fa sempre più infuocata, con politici e cittadini che si scambiano accuse e opinioni. La questione resta aperta e senza una soluzione chiara in vista.

Non si placa il dibattito politico a Bondeno sul tema dell’ immigrazione e della gestione del territorio. Dopo le recenti dichiarazioni del consigliere Pancaldi, la risposta del Pd non si è fatta attendere. È il segretario comunale Tommaso Corradi a prendere la parola, smontando pezzo dopo pezzo quella che definisce una "narrazione di propaganda" che si scontra con la realtà dei dati statistici. Secondo Corradi, il tentativo della maggioranza di spostare il focus del discorso è un segnale di debolezza. "La replica del consigliere Pancaldi è il classico tentativo di sollevare un polverone ideologico per evitare di rispondere a un dato di fatto che i cittadini di Bondeno vivono quotidianamente", esordisce il segretario dem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corradi: "Popolazione straniera aumentata, promesse disattese"

Approfondimenti su Bondeno Dibattito

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bondeno Dibattito

Argomenti discussi: Corradi: Popolazione straniera aumentata, promesse disattese; Corradi (Pd) a Balboni: Continueremo a lavorare per una scuola che unisca; Sempre più migranti, ma qui la destra tace.

Caporalato, la ricetta è l’inclusione. Servono strategie per contrastarloQuanto emerso sul tema caporalato e sfruttamento dei lavoratori conferma purtroppo una realtà dolorosa e inaccettabile che affligge anche il nostro territorio. Tommaso Corradi, segretario comunale ... ilrestodelcarlino.it

Stranieri in Granda: nelle sette sorelle residenti compresi tra il 10,2% di Savigliano e il 14,6% di Mondovì, la città che cresce di piùOvunque i decessi stanno doppiando le nascite, a compensare il declino demografico è solo il movimento migratorio. In crescita i gruppi di diverse etnie: albanesi, rumeni e marocchini dominano in valo ... targatocn.it

A Modica l'organizzazione di volontariato e beneficenza Scontrino Sospeso ha deciso di raccogliere e devolvere i fondi delle proprie attività alla popolazione sfollata di Niscemi #sicilia #modica #beneficenza #notodavivere - facebook.com facebook