Durante le celebrazioni del 25 aprile a Milano, alcuni membri della Brigata ebraica sono stati coinvolti in un episodio di aggressione e sono stati successivamente allontanati dal corteo. L’incidente si è verificato mentre il corteo attraversava una zona della città dedicata alle commemorazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei partecipanti. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli o eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Membri della Brigata ebraica aggrediti e allontanati dal corteo del 25 aprile a Milano.. Walker Meghnagi accusa l'Anpi di incitamento all'antisemitismo e il sindaco Sala segnala l'accaduto.. A Milano, il 25 aprile si è trasformato in un fronte di scontro e sociale dopo che la Brigata ebraica è stata allontanata dal corteo della Liberazione a causa di attacchi e insulti subiti dai partecipanti. La giornata dedicata alla memoria ha una frattura profonda tra la Comunità ebraica e l’Anpi, scatenata da episodi di violenza verbale e fisica che hanno colpito lo spezzone del corteo dedicato alla Brigata. Secondo quanto riferito da Walker Meghnagi, presidente della Comunità, i membri del gruppo sono stati trattati come ostaggi, subendo anche lanci di ortaggi come uova e pomodori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scontro al 25 aprile: la Brigata ebraica aggredita e allontanata

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