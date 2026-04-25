25 aprile Brigata ebraica contestata al corteo di Milano

Durante il corteo per il 25 aprile a Milano, la Brigata ebraica è stata oggetto di contestazioni. Sono stati uditi fischi e grida di protesta mentre il gruppo entrava nel corteo. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma le tensioni tra i partecipanti sono risultate evidenti in quei momenti. La presenza della Brigata ebraica ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.

(Adnkronos) – Fischi e grida “vergogna vergogna” al momento dell’immissione della Brigata ebraica nel corteo per il 25 aprile a Milano. Tra fischi e urla “vergogna, sionisti, assassini” il corteo è rimasto diversi minuti bloccato in via Palestro, alla partenza. Mentre lo spezzone di testa dell’Anpi ha proseguito lungo il percorso, i numerosi contestatori della Brigata ebraica sono riusciti di fatto a bloccarne il passaggio. Oltre ai City Angels che scortano lo spezzone contestato, ci sono forze dell’ordine in tenuta antisommossa che cercano di arginare i contestatori per consentire alla Brigata ebraica di avanzare. Urla e fischi però non cessano e la volontà dichiarata è quella di far uscire “i sionisti dal corteo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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