A Milano, il corteo del 25 Aprile si è svolto con momenti di divisione tra i partecipanti. Gli antagonisti hanno occupato una parte dell’evento, mentre in prima fila sono stati esposti cartelli a sostegno di un esponente politico. Durante la manifestazione sono state rivolte anche frasi offensive contro un altro politico, definendolo “saponette mancate”. La giornata si è caratterizzata più per le divisioni interne che per la commemorazione della Liberazione.

È un 25 Aprile di divisioni per la sinistra milanese, in piazza per manifestare, più che per ricordare la Liberazione d’Italia. Da una parte ci sono l’ Anpi, il Pd e la sinistra istituzionale, che da sempre hanno messo la bandiera sul corteo e che per anni hanno costruito la narrazione di un corteo partigiano e antifascista per ricordare quanto accaduto nel 1945. Poi man mano hanno aperto le fila a rimostranze contemporanee, tra le quali quelle per la Palestina e per l’ Ucraina, ma se da parte di questi ultimi non ci sono mai state rivendicazioni, i gruppi pro Pal hanno iniziato ad avanzare pretese, come quella di mettere in testa al corteo i palestinesi, pretendendo di contro l’esclusione della Brigata ebraica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Milano la sinistra divisa: gli antagonisti occupano un'ala del corteo. In prima fila cartelli pro Hannoun. Frase choc contro Fiano: "Siete solo saponette mancate"

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