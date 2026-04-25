Milano molotov contro la caserma | clamoroso chi sono i banditi

Nella notte di Capodanno, un gruppo di uomini ha lanciato una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio D’Adda, a Milano. Dopo l’attacco, i militari dell’Arma sono intervenuti e hanno fermato alcuni sospetti coinvolti nell’episodio. L’incidente ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine, che stanno approfondendo le indagini per identificare i responsabili. Nessun ferito è stato segnalato durante il fatto.

Fermati dai militari dell’Arma dopo che la notte dello scorso capodanno avevano lanciato una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio D’Adda. Questo quanto accaduto a cinque minorenni che nella notte del 31 dicembre 2025 avevano scatenato il panico nel piccolo centro della Città Metropolitana di Milano. Quella sera un gruppo formato da otto ragazzi, evidentemente non sapendo come festeggiare l’ultimo dell’anno, si erano avvicinati ad un distributore di benzina per poi confezionare alcune bombe molotov con tanto di inneschi. Dopo di che i giovani, tutti minorenni, avevano deciso di recarsi presso la locale stazione dei carabinieri per bersagliarne il portone con gli ordigni incendiari.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, molotov contro la caserma: clamoroso, chi sono i banditi Notizie correlate Molotov contro caserma dei carabinieri, presi 5 minorenni nel MilaneseHanno lanciato delle molotov contro la Stazione dei carabinieri di Vaprio D’Adda, a Milano, incendiando un’auto parcheggiata nei pressi Per questi... Leggi anche: Vaprio d’Adda, molotov contro la caserma: arrestati cinque minorenni, coinvolti anche due giovani della Bassa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Molotov contro la caserma dei carabinieri e un'auto in fiamme: arrestati cinque minorenni; Molotov contro la caserma di Vaprio d'Adda, arrestati anche due minorenni di Fara d'Adda; A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio: arrestati 5 minorenni; MOLOTOV CONTRO LA CASERMA, MAGRONE (SAP MILANO): DELINQUENZA GIOVANILE PREOCCUPANTE. A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio: arrestati 5 minorenniNella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio il gruppo, formato da otto ragazzi, tutti minorenni, dopo aver preparato degli inneschi con benzina presso un distributore, ha scagliato delle molotov ... ilgiorno.it Molotov contro la stazione dei carabinieri: arrestati due minorenni di Fara Gera d’AddaIl lancio degli ordigni causò lievi danni alla struttura. Tre dei cinque componenti del gruppo hanno dato alle fiamme anche l’auto di un residente. ecodibergamo.it Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi, ecco come l'Italia celebra l'80° anniversario della Liberazione con iniziative e manifestazioni facebook Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente Oggi a Milano il vertice tra PM sul caso #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com