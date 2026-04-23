Cinque minorenni sono stati arrestati nel Milanese dopo aver lanciato molotov contro la caserma dei carabinieri di Vaprio d'Adda. Durante l'azione, è stato registrato anche un incendio che ha coinvolto l'edificio. La polizia ha intercettato i giovani poco dopo l'episodio, che si è verificato nella notte. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per accertare i dettagli dell'accaduto.

Hanno lanciato delle molotov contro la Stazione dei carabinieri di Vaprio D’Adda, a Milano, incendiando un’auto parcheggiata nei pressi Per questi fatti, avvenuti la notte di Capodanno, sono state eseguite oggi misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e permanenza in comunità, nei confronti di cinque giovani. Per altri tre la posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria. In quella stessa notte tre dei minori avevano dato alle fiamme l’auto di un residente della zona, parcheggiata lungo la strada. Per agevolare l’innesco, avrebbero cosparso all’interno dell’abitacolo del combustibile. Sono infine stati acquisiti dati open source, esaminati i sistemi di videosorveglianza del territorio, incrociati con i dati di geolocalizzazione GPS e contenuti nei dispositivi sequestrati agli indagati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Molotov contro caserma dei carabinieri, presi 5 minorenni nel Milanese

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