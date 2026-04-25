Milano il grido della Cisl | basta divisioni per salvare il Paese

A Milano, durante il corteo del 25 aprile, la segretaria della Cisl ha chiesto di superare le divisioni per salvare il Paese. Ha sottolineato l’importanza di unire le forze e ha parlato di una necessità condivisa di affrontare le sfide attuali. La manifestazione ha visto partecipanti che hanno ascoltato il suo appello, in un clima di mobilitazione collettiva.

? Cosa sapere A Milano la segretaria Cisl Daniela Fumarola invoca la coesione durante il corteo del 25 aprile.. L'appello punta a superare le divisioni su salari, innovazione e pace per il bene del Paese.. Durante il corteo del 25 aprile a Milano, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha lanciato un appello per ricomporre le divisioni interne al Paese partendo dalle diverse visioni che caratterizzano l’attualità. Sotto lo striscione che riunisce i simboli dei sindacati, l’appuntamento milanese è diventato l’occasione per riflettere su come la storia possa offrire una bussola per il presente. Secondo quanto emerso dai discorsi durante la manifestazione, la sfida attuale consiste nel dimostrare che la coesione sia una via percorribile, convincendo chi invece ritiene che la frammentazione possa portare a risultati migliori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il grido della Cisl: basta divisioni per salvare il Paese Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026, il grido di Laura Pausini: “Basta con tutte le guerre” “Dieci punti per Agrigento, basta divisioni”: la proposta di Roberta ZicariMancano circa 75 giorni al voto e la consigliera comunale Roberta Zicari lancia un appello all’unità politica presentando un documento con dieci... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Leone XIV, la messa nella città cinese: Ascoltare il grido dei poveri, guarire la piaga della corruzione; Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischio; Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Azione Cattolica: 25 aprile, pace e libertà. 25 aprile, celebrazioni in tutta Italia. Caos al corteo di Milano, Brigata Ebraica: 'Cacciati dalla Polizia, ne parleremo'Contestati i sindaci. Grida contro Lagalla nel capoluogo siciliano per l'incontro con l'ambasciatore israeliano, Pro-pal contro Lepore nel capoluogo emiliano. Tensioni a Roma per le bandiere dell'Ucra ... ansa.it Milano, Remigration summit e tre contro cortei: orari, percorsi, strade chiuse, mezzi deviatiSabato 18 aprile Milano sarà attraversata da cortei di protesta mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo. Strade a rischio dalle 14: info su Atm e Comune ... milano.corriere.it A Milano la polizia ha fatto uscire la Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile - facebook.com facebook “Rocchi sceglieva arbitri graditi all’Inter”, l’ipotesi dei pm di Milano x.com