Dieci punti per Agrigento basta divisioni | la proposta di Roberta Zicari

A circa 75 giorni dal voto, la consigliera comunale Roberta Zicari ha presentato un documento con dieci punti programmatici rivolto ai candidati e alle forze politiche di Agrigento. Nell’appello, Zicari chiede di superare le divisioni e di lavorare insieme per il futuro della città, evidenziando l’importanza di un approccio condiviso per affrontare le sfide locali.

Mancano circa 75 giorni al voto e la consigliera comunale Roberta Zicari lancia un appello all'unità politica presentando un documento con dieci punti programmatici per il futuro governo della città. "Agrigento ha bisogno di affrontare i problemi partendo dalle cose più semplici, quelle che migliorano la qualità della vita – scrive Zicari –. La politica deve presentarsi unita su questa idea di città, con una giunta composta da professionisti, giovani, donne e personalità della società civile, in discontinuità con la precedente amministrazione". La consigliera propone anche un metodo alternativo per la scelta del candidato sindaco: "Visto che si parla tanto di sorteggio, come facevano gli antichi Ateniesi, perché non sedersi attorno a un tavolo e scegliere così il nome del candidato, destinando gli altri alla giunta?".