Sanremo 2026 il grido di Laura Pausini | Basta con tutte le guerre

Durante la serata di Sanremo 2026, Laura Pausini ha lanciato un messaggio forte con lo slogan “Make Music Not War” che si è visto alle sue spalle mentre interpretava un celebre brano di Michael Jackson. La cantante ha espresso un desiderio di pace, lasciando trasparire il suo messaggio attraverso la musica e le immagini proiettate alle sue spalle.

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Make Music Not War”: è lo slogan che è apparso alle spalle di Laura Pausini durante l’interpretazione del brano Heal the World, brano di Michael Jackson. Un inno alla pace. Sul palco, insieme alla co-conduttrice, il Piccolo Coro dell’Antoniano. “Vogliamo tutti un mondo senza guerre, e lo vogliamo per loro”, ha detto Pausini indicando i bambini che l’hanno accompagnata. Una esibizione “per gridare al mondo basta con le guerre, tutte”, ha detto la cantante, insieme a Carlo Conti. Il brano “Heal the world”, scritto e composto del 1992 da Michael Jackson, rappresenta un inno alla pace e alla speranza e all’esigenza di prendersi cura del mondo e costruire un futuro migliore per tutta l’umanità, soprattutto per i bambini, che rappresentano il nostro domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Laura Pausini lancia l'appello per la pace a Sanremo, "basta con tutte le guerre, vogliamo un mondo senza"Laura Pausini emoziona a Sanremo 2026 cantando “Heal The World” con il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Laura Pausini e il Piccolo coro dell’Antoniano scuotono l’Ariston a Sanremo cantando un inno alla pace: “Basta guerre”Bologna, 26 febbraio 2026 – Uno schermo che proietta in bianco e nero diapositive strazianti di territori devastati dalle guerre.

Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini "Sul palco in tutte le serate"

