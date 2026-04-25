Milano il corteo del 25 aprile | le contestazioni alla Brigata ebraica

A Milano, durante la manifestazione del 25 aprile, alcuni partecipanti hanno espresso proteste nei confronti della Brigata ebraica, che si trova in testa al corteo. La Brigata è attualmente affiancata da volontari dei City Angels, che formano un cordone di sicurezza. La presenza dei contestatori ha attirato l’attenzione tra i manifestanti e le forze dell’ordine presenti in piazza.

Come era prevedibile, alcuni manifestanti stanno contestando la presenza della Brigata ebraica, che al momento si trova quasi in testa al corteo protetta da un cordone di volontari dei City Angels. Molti manifestanti sui marciapiedi urlano "Fuori, fuori" (video Nicola Palma). .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il corteo del 25 aprile: le contestazioni alla Brigata ebraica Notizie correlate 25 aprile, Arci Milano: “No alle bandiere di Israele al corteo. Brigata Ebraica benvenuta”Milano, 11 marzo 2026 – Il presidente di Arci Milano Maso Notarianni in una lettera aperta (destinata a scatenare polemiche) alla Comunità ebraica... Brigata Ebraica e corteo del 25 Aprile. Arci: benvenuti senza bandiera d’IsraeleLa stella di David il 25 Aprile "è la benvenuta", purché sia quella gialla, e non azzurra, in campo bianco con strisce verticali, non orizzontali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’; Milano, cortei contro i Patrioti. Tensioni tra antagonisti e le forze dell'ordine; Milano, il corteo del 25 Aprile si divide in tre spezzoni. Sala: Occasione per portare avanti le proprie idee; Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischio. Il corteo del 25 aprile a Milano si spacca in quattro: finali divisi e piazze separate. L'elenco delle strade chiuseIl corteo prenderà il via alle 14 da Porta Venezia e percorrerà le strade del centro cittadino. Ecco dove si separeranno i diversi spezzoni ... milanotoday.it Pirata in monopattino travolge l’assessore regionale ai Trasporti durante il corteo del 25 aprile a FoggiaLe tensioni geopolitiche cambiano il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione nel capoluogo lombardo ... ilfattoquotidiano.it Gli azzurri junior partecipano ai cortei di Milano. Il segretario Aiello: «25 aprile divisivo solo per chi è fascista» - facebook.com facebook Nel mirino della Procura di Milano presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni x.com