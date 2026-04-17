Milano tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini | Concesso il percorso del 25 aprile uno sfregio

A Milano, tre manifestazioni si sono svolte per protestare contro il Remigration Summit organizzato dalla Lega, che si terrà il 18 aprile in piazza del Duomo. Le proteste sono state accompagnate da critiche riguardo al percorso scelto, che coincide con quello tradizionale del corteo del 25 aprile, celebrato ogni anno in occasione della Liberazione. I manifestanti hanno denunciato questa coincidenza come uno

Per il suo Remigration Summit, il 18 aprile la Lega sfilerà verso piazza del Duomo, lungo lo stesso percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna il corteo della Liberazione da Porta Venezia al centro. “Consentire a un partito razzista, xenofobo e ideologicamente fascista come la Lega per Salvini di seguire lo stesso percorso della manifestazione del 25 aprile, da via Palestro fino a giungere in piazza Duomo, in vista del Remigration Summit di domani, 18 aprile, «è uno sfregio alla città Medaglia d’Oro per la Resistenza»”. Parole che inquadrano le iniziative di associazioni e partiti che sabato 18 aprile scenderanno in strada con tre...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini: “Concesso il percorso del 25 aprile, uno sfregio” Notizie correlate Leggi anche: Milano, tre cortei contro il Remigration Summit: da dove partono e il punto comune di arrivo Leggi anche: Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: “Milano è grande perché casa di tutti” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza; Centri sociali e sinistra, due cortei per dire no al raduno sulla remigrazione; Remigration Summit a Milano, la città antirazzista si mobilita contro il raduno; Pro Pal e centri sociali contro Remigration, la città trattiene il fiato. Milano, Remigration summit e tre contro cortei: orari, percorsi, strade chiuse, mezzi deviatiTre piazze, un'unica voce contro il Remigration Summit. Sabato 18 aprile a Milano sarà attraversata da tre cortei di protesta mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo, lungo lo stesso percorso che ... milano.corriere.it Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a MilanoMobilitazioni contro l’iniziativa della Lega - Da un lato Milano è migrante. Fuori i razzisti e i fascisti da Milano dall’altro Senza paura padroni a casa nostra ... rsi.ch Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione facebook Remigration Summit, Di Rubba (Lega): “In piazza con motociclisti e agricoltori: basta divieti e Green Deal ideologico. Non riusciranno a spegnere i nostri motori” ift.tt/tT9QYcj x.com