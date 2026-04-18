Milano si trova al centro di una giornata di proteste e dimostrazioni, con diverse manifestazioni che si svolgono contemporaneamente. Da una parte, il leader della Lega e i suoi alleati europei si radunano in piazza, mentre dall’altra tre cortei antifascisti si dirigono verso il centro della città. La presenza di gruppi contrapposti crea un clima di tensione e attenzione tra cittadini e forze dell’ordine.

Milano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e simbolica, con la città attraversata da manifestazioni contrapposte: da un lato la Lega con gli alleati europei, dall’altro una galassia antifascista e sociale pronta a rispondere in piazza. 13:44 – Seconde generazioni in piazza con FI e tricolori Scendono in piazza a Milano anche le seconde generazioni, protagoniste della manifestazione “Coraggio” promossa da Forza Italia Milano e guidata dal responsabile immigrazione Amir Atrous. All’evento, che si è svolto all’ Arco della Pace, sventolano bandiere tricolori e partecipano anche esponenti del Pd e della società civile. Dopo iniziali tensioni interne, il partito ha dato il proprio sostegno anche a livello nazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano divisa in piazza: Salvini con i Patrioti europei, tre cortei antifascisti verso il centro

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