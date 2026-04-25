A Milano, i dati Istat del 2026 mostrano una diminuzione del verde pro capite, che si attesta attorno ai 18,8 metri quadrati per abitante. Questa cifra è ben al di sotto dell’obiettivo previsto dal Piano di Governo del Territorio, che mira a raggiungere 45 metri quadrati entro il 2030. La contraddizione tra le promesse di aumento del verde e i numeri effettivi evidenzia una realtà differente rispetto alle strategie pianificate.

? Cosa sapere I dati Istat 2026 indicano 18,8 metri quadri di verde per abitante a Milano.. Il calo smentisce gli obiettivi del PGT che punta ai 45 metri quadri entro il 2030.. A Milano, i dati Istat aggiornati al 2026 rivelano che la copertura di verde urbano è ferma a 18,8 metri quadri per abitante, un valore in lieve calo rispetto ai 18,9 metri quadri dell’anno precedente, smentendo gli obiettivi del nuovo Pgt che punta ai 45 metri quadri entro il 2030. La promessa di una metropoli più fresca e respirabile, lanciata tra la fine del 2020 e l’autunno del 2021 quando Giuseppe Sala cercava un nuovo volto per la città post-pandemica, sembra scontrare la realtà con la gestione pratica del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano e il paradosso del verde: promesse verdi e numeri in calo

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