Il Benevento vola ma l’erba del vicino è sempre più verde | il paradosso di una stagione incredibile

Il Benevento sta vivendo una stagione sorprendente e sembra aver fatto passi da gigante in classifica. Tuttavia, la sensazione che il “vicino” abbia sempre qualcosa in più non va via. Prima dei due scontri diretti con Catania e Salernitana, in molti si sono chiesti quanti punti avrebbero potuto ottenere. Alla fine, il calcio conferma che non è una scienza esatta e i pronostici, spesso, vanno in fumo. La partita di domani si preannuncia ancora più incerta, con i giallorossi che vogliono continuare a sorprendere.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è poco da fare, il calcio non è una scienza esatta. In quanto hanno fatto il calcolo dei possibili punti di Benevento, Catania e Salernitana prima dei due scontri diretti in successione? Ammettetelo, in tanti. E tutti, o comunque la maggior parte, in questa giornata avrebbero pronosticato un pareggio per il Benevento e le vittorie di Catania e Salernitana. ‘ Giocano in casa, sono più forti, c’è Lescano, gli etnei non prendono gol, c’è il pubblico delle grandi occasioni, il Trapani è in difficoltà ma è forte’, si devono salvare, tutte le frase più utilizzate per guardare sempre in casa degli altri perchè si sa, anche se sei primo e stai scappando via, l’erba del vicino è sempre più verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti discussi: Serie C, fuga Benevento! Manita al Trapani, il Catania pareggia in casa e si allontana. Salernitana ok; Sport - Calcio, Serie C: Benevento, rimonta folle a Caravaggio (3-4) e sorpasso in vetta!; Serie C, girone C: all'ultimo respiro il Benevento si regala un weekend a +6. Vola il Cerignola, gioia derby per il Team Altamura; TRAPANI-BENEVENTO: 0-5. MANITA DELLA STREGA CHE VOLA E CONSOLIDA IL PRIMATO IN CLASSIFICA.

Serie C, il Benevento vola: ‘manita’ sannita a Trapani 5-0StampaIl Benevento continua la sua marcia in vetta alla classifica, imponendosi 5-0 sul Trapani al Provinciale. Decisive le doppiette di Tumminello e Mignani, oltre al gol di Manconi. Con questa vitto ... salernonotizie.it

Benevento travolgente a Trapani: manita al Provinciale e fuga in vettaIl Benevento non si ferma più. Al Provinciale i giallorossi asfaltano il Trapani con un netto 5-0 e consolidano il primato nel girone C di Serie C 2025-26, centrando l’undicesimo risultato utile conse ... tvsette.net

Il Catania non va oltre lo 0-0 con il Cerignola e il Benevento (1 gara in più) vola a +8 sugli etnei - facebook.com facebook

Trapani-Benevento 0-5: la Strega macina gol e porta via un successo netto. Doppietta di Tumminello (un rigore), Manconi e doppio Mignani; Benedetti espulso. Benevento vola in vetta, +9 sul Catania. #Benevento #SerieC x.com