Milano Design Week il 25 aprile aprirà al grande pubblico

Da ildifforme.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile la Milano Design Week apre le sue porte al pubblico generale, dopo alcuni giorni riservati agli operatori del settore, alla stampa e agli addetti ai lavori. Nei primi giorni, l’evento si è concentrato su incontri e presentazioni riservate a professionisti e giornalisti, mentre da mercoledì si potrà visitare liberamente. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con esposizioni e installazioni dedicate al design.

Il 25 aprile la Milano Design Week apre al grande pubblico dopo i primi giorni riservati esclusivamente a operatori del settore, stampa, oltre che addetti ai lavori Negli ultimi giorni Milano sembra esplodere di eventi:la premieree le installazioni dedicate all’uscita del Diavolo Veste Prada e nel frattempo anche laDesign Week.La capitale lombarda infattidal 21 aprile fino al 26 ospita il noto Salone del Mobile, ossia la più importante fiera internazionale del design e dell’arredamento che si tiene ogni anno nella città, esattamentenel polo fieristico di Rho. Nato nel1961, è diventato nel tempo il punto di riferimento globale per aziende, designer e professionisti del settore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano design week il 25 aprile aprir224 al grande pubblico
© Ildifforme.it - Milano Design Week, il 25 aprile aprirà al grande pubblico

DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Video DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Notizie correlate

Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026

Grande successo per l’artista teatino Diego Carchesio alla Milano art e design weekContinua a distinguersi l’arte del teatino Diego Carchesio, che ha ottenuto apprezzamenti anche in un contesto di respiro internazionale: la Milano...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le 17 installazioni più belle da vedere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e location; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Gli eventi nei musei di design per la Milano Design Week 2026; Milano Design Week: le feste imperdibili e gli eventi da segnare in agenda.

milano design week milano design week ilMilano Design Week 2026: quando il design incontra l’anima della mobilitàDa Alcova ai grandi brand automotive, un viaggio tra installazioni immersive, estetica e tecnologia che ridisegna il nostro modo di vivere l’auto ... dilei.it

milano design week milano design week ilRange Rover, alla Milano Design Week racconta artigianalità, design e lusso su misuraRange Rover porta alla Milano Design Week 2026 ‘Traces’, installazione site-specific firmata insieme allo studio londinese Storey Studio. Il percorso nella centralissima ... ilmessaggero.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.