Milano Design Week il 25 aprile aprirà al grande pubblico

Il 25 aprile la Milano Design Week apre le sue porte al pubblico generale, dopo alcuni giorni riservati agli operatori del settore, alla stampa e agli addetti ai lavori. Nei primi giorni, l’evento si è concentrato su incontri e presentazioni riservate a professionisti e giornalisti, mentre da mercoledì si potrà visitare liberamente. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con esposizioni e installazioni dedicate al design.

Il 25 aprile la Milano Design Week apre al grande pubblico dopo i primi giorni riservati esclusivamente a operatori del settore, stampa, oltre che addetti ai lavori Negli ultimi giorni Milano sembra esplodere di eventi:la premieree le installazioni dedicate all’uscita del Diavolo Veste Prada e nel frattempo anche laDesign Week.La capitale lombarda infattidal 21 aprile fino al 26 ospita il noto Salone del Mobile, ossia la più importante fiera internazionale del design e dell’arredamento che si tiene ogni anno nella città, esattamentenel polo fieristico di Rho. Nato nel1961, è diventato nel tempo il punto di riferimento globale per aziende, designer e professionisti del settore.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Design Week, il 25 aprile aprirà al grande pubblico DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT! Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Grande successo per l’artista teatino Diego Carchesio alla Milano art e design weekContinua a distinguersi l’arte del teatino Diego Carchesio, che ha ottenuto apprezzamenti anche in un contesto di respiro internazionale: la Milano... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le 17 installazioni più belle da vedere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e location; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Gli eventi nei musei di design per la Milano Design Week 2026; Milano Design Week: le feste imperdibili e gli eventi da segnare in agenda. Milano Design Week 2026: quando il design incontra l’anima della mobilitàDa Alcova ai grandi brand automotive, un viaggio tra installazioni immersive, estetica e tecnologia che ridisegna il nostro modo di vivere l’auto ... dilei.it Range Rover, alla Milano Design Week racconta artigianalità, design e lusso su misuraRange Rover porta alla Milano Design Week 2026 ‘Traces’, installazione site-specific firmata insieme allo studio londinese Storey Studio. Il percorso nella centralissima ... ilmessaggero.it WHO ICONS alla Milano design week! Il brand londinese fondato da Ali Samli e Goran Svilar sbarca per la prima volta al salone “Io e il mio business partner abbiamo deciso che la ‘casa’ giusta per Who Icons è l’Italia, dove realizziamo i nostri prodotti, e in part - facebook.com facebook