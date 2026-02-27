Tram deraglia a Milano feriti e soccorsi in corso in viale Vittorio Veneto

Oggi a Milano un tram della linea 9 è uscito dai binari lungo viale Vittorio Veneto, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Sul posto sono presenti i soccorritori che stanno prestando assistenza alle persone coinvolte. La strada è stata chiusa al traffico mentre le operazioni di soccorso continuano. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui feriti.

Grave incidente nel pomeriggio a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa contro un edificio e investendo alcune persone. L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 16 in viale Vittorio Veneto, lungo il tratto compreso tra piazza della Repubblica e Porta Venezia. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio si sarebbe sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Nell’impatto, alcune persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo. Diversi feriti sono già stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. L’area è stata immediatamente transennata per consentire le operazioni di soccorso, alle quali stanno partecipando numerose ambulanze e cinque mezzi dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Funweek.it

