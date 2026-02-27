Milano tram deraglia in viale Vittorio Veneto | almeno 10 feriti

Oggi pomeriggio a Milano un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto poco dopo le 16, finendo contro una vetrina di un edificio. L’incidente ha provocato almeno dieci feriti tra i passanti e ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. Un tram della linea 9 è deragliato.

Tram deraglia a Milano, feriti e soccorsi in corso in viale Vittorio VenetoGrave incidente nel pomeriggio a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa contro un edificio e investendo alcune persone.

Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: un morto e oltre 20 feritiUn tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, causando una vittima e almeno venti feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e oltre trenta feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone ancora incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Vigili del fuoco in azione, in questo momento in viale Vittorio Veneto, a Milano, per il deragliamento di un tram della linea 9. Cinque, in tutto, i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini. Secondo le prime informazioni, il convo x.com