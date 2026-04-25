Il 24 aprile 1945 a Milano, nella zona di Niguarda, si verificò uno scontro tra militanti della 110a divisione garibaldina e militi fascisti, che si trasformò in un episodio più ampio di violenza. Questo incidente nacque in modo spontaneo, diverso da quanto previsto nei piani operativi del Comando di Piazza. La violenza si diffuse successivamente, coinvolgendo diverse aree della città e segnando un momento di tensione crescente nel periodo finale della guerra.

Cenati *?insurrezione nacque spontaneamente, diversamente da quanto stabilito nei piani operativi del Comando piazza di Milano, nella tarda mattinata del 24 aprile 1945, da uno scontro accesosi e poi generalizzatosi nella zona di Niguarda tra garibaldini della 110a e militi fascisti. Quasi contemporaneamente Leo Valiani, Sandro Pertini ed Emilio Sereni, diramarono l’ordine dello sciopero insurrezionale a partire dalle 13 del 25 aprile. Nel pomeriggio del 24 aprile, primo caduto dell’insurrezione, fu Gina Galeotti Bianchi incinta da qualche mese, appartenente ai Gruppi di Difesa della Donna, uccisa da una raffica di mitra partita da un camion tedesco in fuga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano apripista. L’insurrezione e gli scontri il giorno prima

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