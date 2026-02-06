Olimpiadi Milano-Cortina 2026 il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario

Dopo la cerimonia di apertura del 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nel vivo. Da sabato 7 febbraio, 16 sport diversi scendono in pista, con in palio un totale di 116 medaglie tra oro, argento e bronzo. È la prima volta dal 2006 che l’Italia ospita i Giochi invernali, e l’attesa si fa sentire tra atleti e tifosi.

In palio ci sono 116 medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Protagonisti 16 sport. Dopo la cerimonia inaugurale del 6 febbraio, sabato 7 febbraio cominciano le gare delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, i primi Giochi "italiani" dal 2006, da quelli a Torino, 20 anni fa. Tantissimi gli azzurri da seguire, così come molte le stelle internazionali presenti agli eventi olimpici in programma fino al 22 febbraio 2026. La prima medaglia si assegnerà con la discesa libera uomini nello sci alpino, prevista per il 7 mattina, mentre negli ultimi giorni sarà il turno di curling e hockey su ghiaccio.

