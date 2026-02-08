La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi protesta contro i Giochi Olimpici a Milano. Dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine vicino al Villaggio Olimpico, Meloni scrive sui social che chi si oppone ai Giochi è nemico dell’Italia. Ieri sera, circa 100 incappucciati hanno lanciato pietre e usato il cemento contro gli agenti, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. La tensione resta alta, mentre la polizia cerca di controllare la situazione.

«Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano «contro le Olimpiadi», facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni e gli scontri a Milano: "Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia" | ?I 100 incappucciati e il cemento contro gli agenti

Approfondimenti su Giochi Milano

Ieri a Milano si sono verificati scontri durante una manifestazione contro i Giochi Olimpici.

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giochi Milano

Argomenti discussi: Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitaria; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato.

Giochi 2026, gli scontri di Milano fanno il giro del mondo, la rabbia di Meloni: Bande di delinquenti, nemici dell’ItaliaLa premier: Migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi, poi ci sono loro: i nemici dell'Italia ... dire.it

Meloni, attacco sui social dopo le proteste e gli scontri: Nemico dell’Italia chi manifesta contro le OlimpiadiLa premier condanna gli scontri durante la protesta contro le Olimpiadi a Milano e esprime solidarietà alle forze dell'ordine ... ilfattoquotidiano.it

Meloni dopo gli scontri di Milano: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia' #ANSA x.com

Meloni dopo gli scontri di Milano: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia' #ANSA facebook