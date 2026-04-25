Il 25 aprile 1945 a Milano si sono verificati scontri a Niguarda, portando alla proclamazione dell’insurrezione da parte del CLNAI. In quella giornata, le autorità hanno dato ordine di mobilitarsi, segnando un momento cruciale nelle vicende della resistenza nella città. La data è ricordata come una delle fasi più intense del movimento contro le forze occupanti durante la seconda guerra mondiale.

?? Cosa sapere Il CLNAI proclama l'insurrezione a Milano il 25 aprile 1945 dopo gli scontri a Niguarda. Le forze partigiane occupano i nodi strategici e prendono il controllo della città. Il 24 aprile 1945, la zona di Niguarda è stata il palcoscenico di uno scontro violento tra i militi fascisti e i garibaldini della 110a, trasformando quella che doveva essere un'azione pianificata in un'insurrezione nata spontaneamente tra le strade del quartiere. Mentre i piani operativi del Comando piazza .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 25 aprile: scontri a Niguarda e l’ordine di Valiani

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