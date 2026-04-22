Più polizia anche a cavallo nei parchi di Milano e controlli anti-scontri per il 25 Aprile

Con l’arrivo del bel tempo e delle giornate più calde, le autorità hanno aumentato i controlli nei parchi cittadini, anche con pattuglie a cavallo. Per il 25 aprile, giorno in cui si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione, sono stati predisposti interventi di sicurezza specifici, con controlli anti-scontri e presidi rafforzati nelle zone più frequentate. Le forze dell’ordine sono state presenti in modo più capillare per garantire la sicurezza pubblica durante le celebrazioni e i momenti di ritrovo.

Più controlli nei parchi, dato l'avvicinarsi del bel tempo e di un clima che invita a stare all'aria aperta, e un dispositivo di sicurezza specifico per sabato 25 aprile, quando si celebrerà l'81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Sono le decisioni assunte dal comitato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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