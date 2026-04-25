Milan | Sorloth nel mirino?

Il nome di Alexander Sorloth torna a essere menzionato tra i possibili obiettivi del club di calcio di Milano. Le voci si concentrano sulla sua eventuale acquisizione, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali o dettagli concreti sulla trattativa. La società non ha ancora confermato né smentito il suo interesse, e il nome del giocatore resta tra i profili monitorati nel mercato di gennaio.

Il nome di Alexander Sorloth continua a guadagnare terreno nelle strategie del AC Milan, ma ridurlo a semplice alternativa sarebbe fuorviante. Anzi, i dati e il contesto raccontano una storia diversa: il norvegese è oggi una scelta concreta, sostenuta da valutazioni tecniche ed economiche precise. Negli ultimi mesi, il Milan ha sondato diversi profili di alto livello come Robert Lewandowski e Dušan Vlahovi?. Tuttavia, le richieste economiche elevate di entrambi – tra ingaggi e costi complessivi dell’operazione – hanno spinto la dirigenza verso soluzioni più sostenibili ma comunque affidabili. In questo scenario, Sørloth si è progressivamente trasformato da outsider a candidato credibile.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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IL MILAN VUOLE ALEXANDER SORLOTH: SARA' LUI IL NUOVO 9

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