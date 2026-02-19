Le accuse di Virginia Giuffre all’ex principe Andrea | Mi ha offerto da bere e poi mi ha violentata Dovrebbe andare in galera – Il video

Virginia Giuffre ha accusato l’ex principe Andrea di averla violentata dopo averle offerto da bere nel 2001. La donna ha raccontato di essere stata avvicinata durante un evento a Londra e di aver subito un abuso subito dopo. Nel 2020, Giuffre aveva dichiarato pubblicamente che l’accaduto la perseguitava e che l’allora principe avrebbe dovuto chiedere scusa e finire in carcere. La vicenda torna ora alla ribalta con la pubblicazione di un video in cui ripete le sue accuse.

«Lui si deve scusare con me e dovrebbe andare in galera». Parlava così nel 2020 Virginia Giuffre, ospite di Non è l’arena su La7. Giuffre – che si è tolta la vita nell’aprile del 2025 a 41 anni – è stata una delle vittime più eminenti di Jeffrey Epstein e ha anche affermato di essere stata vittima di tratta sessuale per l’ex principe Andrea, arrestato oggi in Inghilterra. «È andato al bar per prendere da bere per entrambi, poi mi ha violentato nella casa londinese di Ghislaine Maxwell. È colpevole e deve risponderne», ha denunciato Giuffre ai microfoni del programma condotto da Giletti. La famiglia di Virginia Giuffre: «Andrea non è mai stato un principe».🔗 Leggi su Open.online

