Il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Nesta, noto per aver vinto il Mondiale nel 2006 e per aver giocato con successo sia nella Lazio che nel Milan. Durante l’intervista, Nesta ha ricordato il suo trasferimento al club rossonero, descrivendo il momento come un trauma e ricordando le parole di Pressing Galliani, che gli disse di sorridere perché i giocatori al Milan erano semplicemente felici.

Il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, bandiera della Lazio prima di consacrarsi al Milan. Oggi compie 50 anni. «M acché regali, spero solo che la giornata di oggi passi in fretta e che mia moglie Gabriela sia occupata a organizzare il 18simo di mio figlio Tommaso che festeggia domani. I 50 anni mi hanno preso male». L’importanza di Zeman nella sua carriera « Zeman ha avuto la follia di spostarmi di ruolo. All’inizio nelle giovanili facevo la mezzala, ero bravino. Poi in Primavera ero terzino destro finché il mister mi disse che dovevo fare il difensore centrale. Lì per lì pensai “questo è matto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nesta: “Fu un trauma andare al Milan, a Pressing Galliani mi disse: “Sorridi, i giocatori al Milan sono solo felici””

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Argomenti discussi: I 50 anni di Alessandro Nesta: Zeman mi cambiò la vita, andare al Milan fu un trauma. Gattuso ha una ferocia da Mondiale.

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