Alessandro Nesta ha commentato i progressi dell’attuale allenatore rispetto ai tempi in cui lavorava con lui. Ricorda il titolo di campione vinto con il Milan e ha espresso parole di apprezzamento per il miglioramento dell’allenatore, spiegando i motivi del suo giudizio positivo. La discussione si concentra sui cambiamenti e sui miglioramenti tecnici e tattici dell’allenatore nel corso degli anni.

Alessandro Nesta, classe 1976, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, ha parlato anche di Massimiliano Allegri durante la lunga intervista rilasciata a 'DAZN'. Il centrale romano è stato ospite a 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Di seguito, le sue parole su tecnico rossonero. "Io spero che il Milan arrivi lontano con Allegri: per me non è lo stesso del 2011, è migliorato nella gestione dei giocatori, nel capire dove si trova. Lui dal Cagliari è venuto al Milan in una squadra che stava invecchiando e che aveva vinto tanto: non era facile gestire i fine carriera dei calciatori come noi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nesta: “Allegri è migliorato rispetto a quando allenava me. Vi spiego perché”

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