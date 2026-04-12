Nella giornata di domenica 12 aprile 2026, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il Milan. Si parla di un possibile addio di Fofana, mentre è circolata l’idea di un trasferimento di Robertson. In campo offensivo, si sono registrate alcune novità e rumors riguardanti la formazione e le strategie della squadra. Le notizie, ancora in fase di sviluppo, sono state pubblicate nel corso della mattinata.

Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la bruttissima sconfitta rimediata contro l'Udinese a San Siro nel pomeriggio di ieri. Spazio, però, a tanto calciomercato, con dei nomi molto interessanti che potrebbero far sognare tutto il mondo rossonero. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Siamo ormai agli sgoccioli della stagione, e il club rossonero sta iniziando a pianificare i colpi in entrata e in uscita. Uno dei nomi che potrebbe salutare è proprio quello di Youssouf Fofana: a fine stagione il centrocampista rossonero potrebbe salutare Milano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Fofana ai saluti? idea Robertson, mentre in attacco…

Milan, le notizie Top di oggi: arriva Lewandowski? Gimenez a cuore aperto, mentre Tare…Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri.

Milan, tra conferenze e mercato: parla Allegri. Leao ai saluti? Ecco il nome in attacco!Nella giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.