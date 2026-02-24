Juventus Spalletti sorride per la Champions | Yildiz e Bremer in campo

Luciano Spalletti sorride in vista della sfida di ritorno in Champions League, motivato dalla presenza di Yildiz e Bremer in campo. La Juventus si prepara alla partita cruciale contro il Galatasaray, dopo il pesante 5-2 subito a Istanbul. I due giocatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo e rafforzano le speranze di una rimonta. La squadra si concentra sulla strategia da adottare per ribaltare il risultato e avanzare nella competizione.

La Juve attesa dal match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray: gli aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni dei due assi bianconeri La Juventus prepara alla Continassa la decisiva sfida dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, dove servirà l'impresa domani sera per ribaltare il pesantissimo ko per 5-2 maturato la settimana scorsa a Istanbul. Luciano Spalletti durante l'allenamento della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La scalata è impervia per la formazione di Luciano Spalletti, con Yildiz e Bremer che inoltre tengono sulle spine l'allenatore di Certaldo.