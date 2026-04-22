Nella 34ª giornata di Serie A, il match tra Milan e Juventus si disputa a San Siro. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con obiettivi legati alla qualificazione in Champions League. L’allenatore dei rossoneri si presenta in campo con l’intento di ottenere una vittoria che potrebbe permettere alla sua squadra di sorpassare i rivali in classifica. La sfida si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Il palcoscenico della 34ª giornata di Serie A si accende con una sfida che profuma di storia e di futuro: a San Siro va in scena Milan-Juventus. Per i bianconeri di Luciano Spalletti, la serata di domenica 26 aprile rappresenta il crocevia definitivo della stagione. Con 63 punti in classifica e un rullino di marcia impressionante nelle ultime cinque uscite – caratterizzato da quattro vittorie e un pareggio – la “Vecchia Signora” arriva a Milano con l’inerzia del vento a favore. Il distacco dai rossoneri, attualmente secondi con il Napoli a quota 66, si è assottigliato drasticamente, trasformando questo scontro diretto in un’opportunità d’oro per agganciare il podio e ribaltare le gerarchie della zona Champions.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan-Juventus: Spalletti a San Siro prova il sorpasso Champions

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