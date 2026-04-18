Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha commentato il ruolo di Allegri alla guida del Milan, affermando che l’allenatore deve portare la squadra in Champions League. Ha inoltre espresso il suo favore per Maldini come possibile figura di riferimento nel settore dirigenziale del club. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla Gazzetta.

Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport alla quale ha parlato della situazione legata alla classifica della Serie A. Ferrara, in modo particolare, ha voluto soffermarsi sul Milan di Massimiliano Allegri, ora al terzo posto in classifica, ma non solo. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Allegri: «Allegri riuscirà a riportare il Milan in Champions? Deve, deve. Il Milan è sem­pre stato secondo in clas­si­fica e ha lot­tato per lo scu­detto. Il ko con il Napoli è stato una bella botta e con­tro l’Udi­nese l’ho visto spento. A Verona non può sba­gliare per­ché le altre cor­rono».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ferrara: “Allegri deve riportare il Milan in Champions. In FiGC vedrei bene Maldini”

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