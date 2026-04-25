L’allenatore della Juventus ha commentato la sfida contro il Milan, sottolineando che l’obiettivo principale è qualificarsi per la Champions League. Ha aggiunto che il match tra le due squadre, considerato sempre molto importante, rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica. La partita si disputa a Milano e vale una possibilità concreta di entrare tra le prime quattro del campionato.

Milano, 25 aprile 2026 - “ Milan-Juventus è sempre una partita meravigliosa, ci giochiamo un posto in Champions. E magari verrà fuori un gol subito. Spalletti? Ha portato qualcosa in più”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di domani, domenica 26 aprile, alle 20.45 a San Siro (previsto l'ennesimo sold out). L’obiettivo. “ Non è una partita chiave, ci mancano sette punti o qualcosa di meno per chiudere tra le prime quattro. La partita chiave è stata a Verona - continua Allegri - dove ci siamo rialzati. Qui dobbiamo fare un altro passettino in avanti”. In tribuna ci sarà Gullit, entrato nella Hall of Fame. Un nome che rievoca i successi passati: “Con la società c'è sempre uno scambio di idee e abbiamo un'ottima base dalla quale dovremo ripartire”.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Juventus vista da Allegri: “Mi interessa solo la Champions”

Inter-Juve 3-2 Post-match chaos at San Siro #soccer #italianfootball

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